Polittico Averoldi, per i 500 anni visite a 7 metri d’altezza

Si può immaginare che lo stesso Tiziano, allora poco più che trentenne, avesse accompagnato le cinque tavole che compongono il Polittico di Averoldi a Brescia. Era il maggio 1522, quando il grande artista veneto completò quello che a ragione è ritenuto un autentico capolavoro del Rinascimento italiano, commissionato dal potente vescovo bresciano Altobello Averoldi, legato pontificio a Venezia, con lo scopo di collocarlo sull’altare maggiore della chiesa dei Santi Nazaro e Celso di cui, fin dal 1515, era preposto.

Eccezionale

Ed ora, nel quinto centenario del suo arrivo in città, sarà possibile ammirare da vicino il celebre dipinto, olio su legno di noce, ammirandone i particolari e la bellezza indiscussa. Riuscendo, anche, a cogliere quella serie di «pentimenti» di cui il «magistro Tiziano» disseminò le tele, in una continua ricerca della perfezione.

Dal 28 maggio al 3 luglio 2022, infatti, la Collegiata dei Santi Nazaro e Celso (corso Matteotti, 31) sarà protagonista di un evento eccezionale: il pubblico potrà salire su una struttura sopraelevata, a due metri e mezzo di distanza e sette metri di altezza, per trovarsi «A tu per tu con Tiziano», questo il titolo dell’iniziativa - curata da Davide Dotti, col contributo dell’azienda Antares Vision -, da una prospettiva inedita e ravvicinata.

Nella tavola centrale dell’opera spicca la Resurrezione di Cristo; nel registro superiore è rappresentato l’episodio dell’Annunciazione suddiviso in due pannelli (con l’Arcangelo Gabriele e la Vergine), mentre la tavola di sinistra del registro inferiore raffigura i santi patroni Nazaro e Celso, in compagnia del committente Averoldi in preghiera. La tavola di destra è interamente occupata dalla splendida figura di San Sebastiano, la più poetica del polittico.

Il 31 maggio, riferisce mons. Giambattista Francesconi, parroco dei Santi Nazaro e Celso, il cinquecentenario della collocazione del Polittico Averoldi in Collegiata sarà celebrato alla presenza del Vescovo, Mons. Pierantonio Tremolada. «Il Polittico Averoldi – spiega lo storico dell’arte Davide Dotti – è una delle pietre miliari del Rinascimento, che influenzò in maniera determinante il lessico espressivo dei contemporanei pittori bresciani, Moretto e Romanino in primis. I visitatori avranno modo di comprendere il sublime genio del grande maestro veneziano, il denso e vigoroso cromatismo e la potente costruzione plastica delle figure dove si scorge un chiaro tributo ai due Prigioni di Michelangelo del Louvre e al gruppo scultoreo del Laocoonte».

La visione dell’opera sarà organizzata per gruppi di massimo 15 persone, cui verrà fornita un’audioguida (compresa nel costo del biglietto di 5 euro), venerdì e sabato 10-17.30, domenica 11-17.30. Per info e prenotazioni gruppi: 392.7697003; visitepolitticoaveroldi@gmail.com.

