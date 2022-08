Politiche 2022: Forza Italia per la camera candida Maurizio Casasco a Brescia

Dopo giorni di caos e ripensamenti, Forza Italia ha chiuso il tetris delle candidature bresciane con un colpo di scena. A correre per la Camera, sia all’uninominale in città sia da capolista al proporzionale, c’è infatti il presidente di Confapi Maurizio Casasco. Bresciano d’adozione, Casasco è anche presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e di presidente dell’Executive Board della Federazione europea di medicina dello sport.

Una mossa, quella del partito di Berlusconi, che sposta il senatore uscente Adriano Paroli – dato per certo in città solo fino a 24 ore fa – nel collegio Lombardia 1, quello relativo a Como, Varese, Sondrio e Monza. L’ex sindaco di Brescia è in quarta posizione, ma per gli azzurri quello di Paroli è considerato comunque un seggio certo: davanti a lui, infatti, sono schierati la coordinatrice regionale Licia Ronzulli, Alberto Barachini e Stefania Craxi, che dovrebbero essere eletti in altri collegi.

