Palazzo Loggia invita: «Facciamo fuori lo sport»

Torna per il secondo anno di fila l’iniziativa del Comune di Brescia «Facciamo fuori lo sport», quest’anno proposta con un duplice obiettivo: fornire un servizio regolamentato alla cittadinanza e allo stesso tempo incentivare le realtà sportive ad ampliare la propria attività all’esterno, usufruendo di aree riservate nei parchi pubblici. L’edizione 2022 è stata presentata negli spazi della nuova sede dell’assessorato allo Sport, inaugurati proprio giovedì all’interno del Centro Sportivo San Filippo di via Bazoli.

«Con l’emergenza sanitaria, le presenze ai corsi al chiuso sono state notevolmente ridotte. Il Comune mette a disposizione le aree verdi di Brescia a personal trainer, palestre e centri sportivi così che possano tenere gli allenamenti all’aria aperta, previa richiesta fatta attraverso il portale ufficiale del progetto» spiega Antonio Moro, responsabile del servizio Sport di Palazzo Loggia.

Privati e società potranno compilare il modulo presente sul sito istituzionale del Comune - e inviarlo a fuorilosport@comune.brescia.it, specificando tipo di corso, costo e prenotando date e luoghi, per un totale di 12 ore mensili concesse. Per i cittadini interessati sarà sufficiente pagare la quota richiesta dall’istruttore e presentarsi sul posto all’ora prestabilita. Già da questo mese, sono in programma corsi di nordic walking (Parco Tarello), shadin kung fu, tango argentino e balli di gruppo.

I parchi coinvolti nell’iniziativa sono undici, compreso il parco Rosa Blu (via Milano), già vincitore del bando «Outdoor» di Regione Lombardia. Il premio - un contributo di 40.000 euro - sarà destinato, nello specifico, alla creazione di aree attrezzate per fitness e aree giochi. «Nell’estate 2021 hanno aderito 15 realtà sportive; 6 di loro hanno riconfermato la partecipazione e siamo solo a fine aprile. Attendiamo molte altre richieste» conclude fiducioso Fabrizio Benzoni, consigliere delegato del sindaco agli Eventi sportivi.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it