Ottobrata in arrivo: alta pressione sul Bresciano fino a giovedì

Tempo stabile per la prossima settimana sul Bresciano, «nuvolosità in aumento nella giornata di giovedi per l'avvicinamento di una perturbazione Atlantica»: così le previsioni meteo di Meteopassione per la nostra provincia.

In Italia è tempo di Ottobrata per 3bmeteo.com: «Ultimi fenomeni, da lunedì tornerà alla ribalta l'alta pressione sub tropicale che aprirà una fase stabile e decisamente mite soprattutto al Centro Sud; le correnti settentrionali che soffiano sulla nostra Penisola hanno le ore contate - continua il comunicato -; Ottobrata al Centro Sud, piogge su parte del Nord.

Le previsioni di 3bmeteo.com - © www.giornaledibrescia.it

Il rinforzo dell'anticiclone riguarderà in particolar le regioni del Centro Sud dove avremo una maggiore stabilità e tempo più asciutto. Il Nord e la Toscana invece rimarranno ai margini dell'anticiclone e coinvolte dalla parte periferica di una vasta bassa pressione che porterà maltempo sull'Europa occidentale; ne conseguirà un passaggio di nubi in un letto di correnti sud occidentali con qualche fenomeno in particolare su regioni di Nord Ovest, Alpi e Prealpi. Possibile un ulteriore peggioramento al Nord da venerdì con successiva estensione delle precipitazioni su parte del Centro.

Temperature in deciso aumento. I venti di scirocco favoriranno un deciso aumento delle temperature ovunque, in particolare su colli e rilievi.

Dopo la fase termica sotto media si apre una opposta secondo un sali e scendi delle temperature tipico di questo periodo di transizione» concludono da 3bmeteo.

