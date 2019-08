Oggi in edicola: l'aeroporto di Montichiari vola a Roma

La Catullo ha depositato al ministero il piano di sviluppo 2030 per l’aeroporto di Montichiari. Partita intanto la Valutazione di impatto ambientale. Nei sogni della Catullo c’è l’ambizione di arrivare a 900mila passeggeri e 430mila tonnellate di merci per il 2030. Tutti i dettagli sul Giornale di Brescia oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale.

Grave difficoltà invece per le 155 scuole paritarie di Brescia e provincia, che ancora attendono il saldo del contributo ministeriale di quasi otto milioni di euro. Nelle pagine di cronaca vi raccontiamo le possibili conseguenze di questo ritardo e la svolta per le ausiliare di nidi e materne.

Nella sezione dedicata all’economia tracciamo invece una panoramica di un’importante azienda del territorio: la Terra Moretti, che nei prossimi mesi punterà su bio, tecnologia e investimenti straordinari.

Negli spettacoli anticipiamo la serata a fuochi di artificio che si prospetta stasera alla Festa di Radio Onda d’Urto con un’intervista ai protagonisti del palco principale: la Bandabardò, il collettivo scalcinato che arriva dalla Toscana.

