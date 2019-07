Oggi in edicola: cento «spie» contro l'abbandono dei rifiuti

Cento «spie» per chi abbadona i rifiuti . Giro di vite di Loggia e Aprica contro chi abbandona i sacchetti per strada. Interverrà una squadra ad hoc della Polizia locale, che si avvarrà di 100 foto-trappole che, 24 ore su 24, registrano immagini criptate da varie angolazioni. E proprio sul fronte dei rifiuti si fa avanti anche A2a: con i 400 milioni del green bond collocato lunedì a Milano saranno finanziati anche gli investimenti nel Bresciano: dal recupero del calore del termoutilizzatore all'impianto per l'organico di Bedizzole. Tutti i dettagli sul Giornale di Brescia oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale.

A Cologne una difficile convivenza è sfociata in una collutazione. Svegliato dal genitore, il 48enne ha reagito violentemente, picchiandolo. Mentre il padre veniva portato in pronto soccorso, il figlio è stato arrestato e sottoposto all’interrogatorio dei carabinieri.

Anche la pausa caffè diventa smart. Nelle pagine di economia vi raccontiamo della svolta 4.0 della bresciana Ovdamatic, che lancia moderni distributori interconnessi e intelligenti.

Da Instagram alla carta stampata. È la parabola del giovane Eigei, scrittore della Bassa, che nella sezione dedicata alla Cultura racconta di sé e del suo primo libro «Il tempo è una vertigine», appena pubblicato da DeA Planeta Libri.

