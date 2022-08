Nuova stazione meteo a Flero: previsioni in tempo reale e sull'app

Sono ormai diverse settimane che i cittadini di Flero vedono lavorare sopra l’acquedotto. Una specie di sfera che sembra provenire da un film sulla Nasa: si tratta invece della nuova stazione meteorologica, realizzata da Arpa, che permetterà di monitorare gli eventi atmosferici in tempo reale e, di conseguenza, prendere le precauzioni necessarie. Perché in un periodo di super celle e vere e proprie tempeste, la prevenzione può risultare decisamente importante.

«Questa stazione è parte di un progetto più ampio di Regione Lombardia - ha spiegato il sindaco Pietro Alberti - ora avremo a disposizione uno strumento nuovo e tecnologico: sarà infatti possibile anticipare di circa mezz’ora o addirittura un’ora eventi atmosferici particolarmente importanti. Abbiamo visto negli ultimi anni come la violenza delle super celle si sia abbattuta sul nostro territorio, questa è un’arma in più per poter quanto meno cercare di prevedere certi fenomeni e di conseguenza avvertire la cittadinanza, per la sicurezza di tutti».

Il primo cittadino ha poi già avuto un incontro con la Protezione civile di Roncadelle, in modo da coinvolgere anche loro nella maniera più rapida possibile in caso di eventi di entità particolarmente importante. «La stazione radar meteorologica si trova sopra l’acquedotto, tra l’oratorio e Villa Grasseni - ha quindi spiegato Christian Cavalli, assessore all’Innovazione tecnologica - che ci potrà dare sicuramente una grande mano. Ora Arpa ha finito i test di collaudo ed è in possesso dei vari dati».

Online e su app

Da qualche giorno è possibile accedere alla visualizzazione dei dati della rete radarmeteorologica di Arpa Lombardia che include i dati del radar installato proprio sul territorio del Comune di Flero, collegandosi al sito di Arpa: è possibile loggarsi come ospiti e visualizzare tutte le informazioni, non servono registrazioni o iscrizioni al servizio. Si posso inoltre attivare le visualizzazioni di altri dati meteorologici della rete: temperatura, vento (direzione e velocità) e le precipitazioni cumulate. «Tra qualche mese poi - conclude Cavalli - Arpa renderà disponibile un’applicazione specifica per la consultazione su smartphone, per tenere informati tutti i cittadini». Una tutela in più anche per la popolazione, che potrà conoscere in anticipo eventi atmosferici avversi e prepararsi al peggio.

