Minime fino a -5 gradi, nelle prossime ore neve anche in pianura

Durante la notte le minime in Italia sono scivolate su valori nettamente inferiori allo zero. Segnalate minime fino a -5° o prossime ai -5° sulle province di Alessandria, Parma, Reggio Emilia, -4° su Vicentino e Trevigiano, fino a -3 sul varesotto e hinterland milanese.

Gelo anche nelle valli del Centro soprattutto sulla Toscana con minime scese fino a -4° nelle province di Pistoia e Arezzo, -3° nel Fiorentino. Locali valori sottozero ma di poco anche sul lazio e la Campania.

Nel Bresciano oggi per l'intera giornata il cielo si manterrà nuvoloso o coperto su tutta la Provincia. Qualche fiocco di neve è caduto sui rilievi stamattina con precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio: nevicate deboli o moderate oltre i 300-500 metri. Non si esclude la possibilità di qualche episodio di neve bagnata o mista a pioggia anche in Pianura in serata. Precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della notte. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Per Lunedi al mattino cielo nuvoloso su tutti i settori con tendenza a schiarite nel corso della mattinata. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime e massime in aumento.

