Mille Miglia, Aldo Bonomi di Aci: «Un’atmosfera magica che dura un’intera settimana»

Una settimana intera sotto il segno della Mille Miglia. Con la città che potrà vivere ancora più a lungo la magica atmosfera che la corsa porta con sè. Gli organizzatori tagliano dunque un traguardo importante, e il primo a gioirne è il presidente dell’Aci Aldo Bonomi.

«Quello che è sempre stato uno degli obiettivi ora è stato pienamente raggiunto - racconta Bonomi -. La società 1000 Miglia srl e l’Automobile Club stanno portando avanti un lavoro molto importante a sostegno del marchio: la Freccia Rossa, dopo quasi cento anni, suscita passione ed emozioni come il primo giorno e sta diventando sempre più grande. Quest’anno i cinque giorni di gara ci porteranno ad attraversare l’Italia fino a Roma, nel ritorno spingerci in Piemonte e rientrare verso il centro di Milano che accoglierà la nostra corsa per l’ultima notte di gara».

«L’atmosfera che si respira a Brescia durante la settimana della Mille Miglia - continua Bonomi - è per noi motivo di orgoglio e stimolo a fare sempre meglio: abbiamo lavorato per rendere ancora più ospitale e spettacolare sia il Villaggio di piazza Vittoria sia la zona della partenza e arrivo di viale Venezia, in modo da garantire al pubblico una migliore visione delle auto e un impatto scenografico rinnovato. Sarà un anno in cui la Mille Miglia sarà ancora più inserita sul territorio cittadino: oltre alle giornate di pre-gara e partenza, l’intera giornata di sabato 17 giugno sarà una. Le auto in gara rientreranno a Brescia già in tarda mattinata e sfileranno nelle vie del centro compiendo un circuito che attraverserà il cuore della città prima della passerella di arrivo in viale Venezia. Con le auto vincitrici esposte in centro città, la settimana della Mille Miglia si concluderà con la, la notte bianca della Freccia Rossa».

