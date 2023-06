La Mille Miglia punta a un'edizione memorabile con 5 giorni di gara e tanti eventi collaterali

Attraversando piazza Vittoria, dove è in allestimento il Villaggio, sembra già di sentire il rombo dei motori. E tra poco li potremo udire davvero. Manca poco, pochissimo alla Mille Miglia, che parte da Brescia martedì per farvi ritorno sabato con tanto di Notte Bianca. Cinque giornate intere, e questa è una grande novità, interamente dedicate alla corsa più bella del mondo. I giorni, a dire il vero, saranno anche di più se si considerano tutti gli eventi collaterali e le verifiche tecniche.

Il Villaggio in allestimento - Foto © www.giornaledibrescia.it

Fra brand e solidarietà

. Dove a fare gli onori di casa è stata la neosindaca Laura Castelletti: «Mille Miglia è un biglietto da visita internazionale, soprattutto per una città che sta trovando nel turismo un motore di sviluppo. E questo vale ancora di più quest’anno che siamocon Bergamo». Proprio alla prima cittadina il presidente di Aci Aldo Bonomi ha chiesto un aiuto per «dare finalmente vita a una fondazione: l’obiettivo è creare un legame ancora più solido con la nostra città. È un grande progetto che possiamo portare a termine tutti insieme».

Nel frattempo la corsa diventa sempre più grande. «Ci sarà un giorno in più per ammirare le splendide vetture», ha rimarcato la presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini. Non solo: «La Freccia Rossa si sta affermando sempre più come brand internazionale che guarda alla tradizione, ma punta anche su innovazione e sostenibilità». E naturalmente non manca mai la solidarietà. La Mille Miglia, per vocazione riconoscente ai territori che ogni anno accolgono il passaggio della corsa con calore e partecipazione, sostiene «RomagnaNostra», la raccolta fondi per i territori alluvionati lanciata dal Giornale di Brescia e da Fondazione Comunità Bresciana con l’Associazione Comuni Bresciani: al Paddock al Brixia Forum ci sarà uno spazio dedicato in cui sarà possibile fare le donazioni. «Siamo una società pubblica e sentiamo particolarmente il tema della responsabilità», ha sottolineato l’ad Alberto Piantoni.

La gara

La mappa

Ma veniamo alla gara, illustrata dal responsabile del percorso Giuseppe Cherubini. Al via ci saranno ben 420 auto che affronteranno cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Con il bresciano Andrea Vesco alla caccia del record di quattro vittorie consecutive. Si passerà per il Piemonte come nel 1947-48, è prevista una sosta a Milano per l’ultima notte di gara e non mancherà l’omaggio a Bergamo nell’anno da Capitale della Cultura. I giorni che precederanno la partenza di martedì da Brescia regaleranno alla città il consueto spettacolo del Villaggio di piazza Vittoria, sede della punzonatura e momento di incontro fra pubblico e protagonisti della corsa, e delle piazze del centro dove le vetture potranno essere ammirate da vicino.

Eventi collaterali

L’apertura del Villaggio vivrà un prologo dalle 16.30 di domenica quando verranno presentati due progetti speciali: la tecnologia dell’Auto a Guida Autonoma che per la prima volta viaggerà su strade aperte e l’arte contemporanea delle otto sculture a tema «automobile» che verranno donate alla città. Dalle 18.30, cento auto si contenderanno il Trofeo Roberto Gaburri su un circuito cittadino con partenza dal Villaggio e arrivo in piazza Paolo VI. Confermatissimi l’appuntamento sia con il Ferrari Tribute sia con la 1000 Miglia Green, gara di regolarità per modelli full-electric. Sabato 17 giugno gran finale in città con 1000 Miglia The Night: sul palco di piazza Loggia il concerto gratuito di Leo Gassmann.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it