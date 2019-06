Meteo: Italia divisa in due, venerdì arriva il caldo

«Italia divisa tra qualche temporale anche forte su parte del Nord, caldo e afa al Centrosud. Nella seconda parte della settimana arriverà una seconda ondata di caldo africano, con picchi elevati sulle aree interne del Centrosud - dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Il Nord Italia rimane ai margini dell'anticiclone africano, con tempo spesso più variabile, associato a qualche rovescio o temporale anche di forte intensità». E ggiunge: «il bersaglio principale dei fenomeni sono le Alpi centro-occidentali e l'alto Piemonte, ma occasionalmente qualche temporale riesce a spingersi su Valpadana centro-occidentale, Liguria e Sardegna. Una situazione simile si protrarrà fino a mercoledì, con fenomeni molto localizzati».

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, se tra martedì e mercoledì il caldo allenterà parzialmente la presa, da giovedì, e soprattutto nel prossimo weekend, assisteremo alla seconda ondata di caldo africano, anche più intensa della precedente, che interesserà soprattutto il Centrosud, ma anche il Nord sebbene in parte attenuata.

E Meteopassione infatti sottolinea come sul Bresciano, questo martedì, ci sarà «nuvolosità variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti più o meno compatti. Nel corso del pomeriggio e in serata sviluppo di rovesci e temporali sparsi possibili su tutti i settori», mentre per i prossimi giorni sono previste «condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato. Possibilità di qualche breve e locale rovescio o temporale solo a ridosso dei rilievi»

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it