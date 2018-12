Meteo del weekend: forti gelate notturne e neve

«Sul Centronord il tempo sabato sarà soleggiato ma freddo, con forti gelate notturne anche in pianura: sabato notte le temperature saranno diffusamente sottozero in Valpadana, con punte sotto i -5°/-6°C nelle aree rurali, gelate anche al Centro».

«Nella giornata di domenica è invece attesa una nuova perturbazione atlantica, che stante la presenza del freddo determinerà nevicate anche in pianura al Nord soprattutto tra sera e la notte su lunedì» avverte Ferrara di 3bmeteo.com.

«Le aree a maggior rischio neve dovrebbero essere Piemonte sud-orientale, bassa Lombardia, Emilia e Liguria interna; neve debole non esclusa comunque anche sul resto della Pianura Padana, fino a Veneto e Friuli con la sola eccezione delle coste, Polesine, ferrarese e Romagna dove dovrebbe prevalere la pioggia; neve in collina sulla Liguria. Non esclusi fiocchi dunque in città come Torino, Milano, Bergamo, ma soprattutto Alessandria, Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona, Parma. Il clima sarà pienamente invernale con massime in genere non oltre i 2-3°C, salvo che nei grandi centri urbani e lungo le coste».

Un quadro generale che trova conferma nel locale, secondo le previsioni di Meteopassione che per la giornata di sabato stimano fin dal mattino cieli sereni ovunque e la sola possibilità di qualche nube innocua di passaggio. Temperature in ulteriore lieve calo con gelate diffuse al mattino. Ventilazione debole o assente da occidente.

Mentre per domenica si prevede nuvolosità in aumento fin dal mattino. Tempo in peggioramento nel corso del pomeriggio con deboli o moderate precipitazioni diffuse, nevose fino al piano. Le nevicate potranno proseguire poi in serata con lievi accumuli anche nelle zone di pianura. Nella notte tra domenica e lunedì fenomeni in graduale esaurimento con tempo in miglioramento da lunedì mattina ma con qualche nebbia al piano.

