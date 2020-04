Martedì maltempo e vento freddo sulla Lombardia

Un’area depressionaria, centrata sull’Europa settentrionale, determinerà, domani, martedì, una fase di moderato maltempo sulla nostra penisola, interessando soprattutto le regioni adriatiche centro-settentrionali. Un maltempo accompagnato da intensi venti nord-orientali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Emilia-Romagna, in estensione a Lombardia e Marche.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su Abruzzo e Molise.

Per il Bresciano, come si legge sul sito Meteopassione, le temperature minime si abbasseranno martedì, ma le massime aumenteranno. Non sono previste però, da qui a venerdì, precipitazioni.

