Maltempo, nuovo pericolo supercella: è allerta gialla

A poche ore dalla tempesta che ieri sera si è abbattuta su Brescia e provincia, una nuova supercella è in arrivo. È previsto nelle prossime ore infatti un nuovo allarme meteo.

Secondo la Protezione Civile, giungerà dall'Europa centrale una saccatura che provocherà condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 14 agosto, allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche.

