Maddalena, Loggia all'attacco: «Dalla Regione pochi fondi»

Il vento e l’incuria del sottobosco della Maddalena hanno alimentato le fiamme, che a loro volta hanno nutrito il dibattito politico.

Dopo il botta e risposta tra l’assessore regionale all’Agricoltura e Sistemi verdi, il bresciano Fabio Rolfi, e il sindaco di Brescia, Emilio del Bono - il primo che chiedeva maggior impegno del Comune nella cura del monte cittadino, il secondo che gli ricordava il ruolo della Regione in questi casi - ieri sul tema sono intervenuti prima la consigliera regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana, membro della commissione Ambiente e Protezione Civile del Pirellone, poi l’assessore all’Ambiente del Comune di Brescia Miriam Cominelli.

In una nota inviata nel pomeriggiosi è raccomandata di «non abbassare mai la guardia» e di «di questa portata. La costante manutenzione dei boschi e delle aree verdi è fondamentale per la loro conservazione».

Dopo il sindaco, alla polemica sollevata da Rolfi, ha risposto quindi Miriam Cominelli. «Il monte Maddalena - ha scritto in una nota - è composto da una superficie di circa 2.200 ettari, di cui solo 60 sono di proprietà comunale», e nessuno di questi è stato interessato dall’incendio. Il Comune di Brescia ha «investito 330mila euro per la manutenzione ordinaria di sentieri, aree fruitive, verde verticale per il biennio 2019- 2020».

Nel ricordare, infine, che le funzioni amministrative in materia forestale per il territorio del Comune di Brescia sono di competenza regionale, Cominelli si è chiesta «come si possano pensare al Pirellone di stanziare solo 1,5 milioni di euro per prevenzione e ripristino delle aree boschive su tutta la regione, una cifra pressoché simbolica». A riappacificare la politica ci pensano Forze dell’ordine e volontari di Protezione civile che oltre ai ringraziamenti della Ceruti, hanno ricevuto i complimenti dell’assessore Valter Muchetti per la «loro professionalità e dedizione, garanzia per tutti noi che operazioni così complesse e delicate vengano portate a termine nel miglior modo possibile».

