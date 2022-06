Lutto nel giornalismo bresciano, è morto Ferruccio Peroni

Lutto per il giornalismo bresciano: è morto all'età di 71 anni, Ferruccio Peroni. Esordì nel 1978 al Giornale di Brescia per approdare poi ad alcuni dei più prestigiosi quotidiani economici italiani. Di vasta cultura e da sempre affascinato dalla dimensione del viaggio, non mancò, negli anni, di fare delle proprie esperienze alla scoperta del mondo oggetto della sua stessa scrittura: anche in ambito bresciano, risultando tra i fondatori di AB Atlante Bresciano.

Ma era la dimensione dell'economia quella che da sempre aveva posto al centro della propria agenda, non senza intrecciare nel suo cammino le vie della politica: in particolare nei primi Anni '90 fu responsabile dell'ufficio stampa del ministro dell'Industria oltre che segretario particolare dell'allora ministro Vito Gnutti.

Ai ruoli di vertice rivestiti in seno al Gruppo Mondadori, seguì l'impegno sul fronte della comunicazione, prima con l'agenzia Peroni & Vitale, quindi con la Ferruccio Peroni Comunicazione economia e politica.

Peroni aveva perso la moglie, Chiara Onofri, solo lo scorso luglio. Lascia i tre figli Benedetta, Lucia e Pietro.

I funerali saranno celebrati giovedì 23 giugno alle 15 nella Parrocchia di Sant'Alessandro, con partenza alle 14.45 dall'obitorio della Domus Salutis. Dopo le esequie, la salma riposerà al cimitero di Roé Volciano.

