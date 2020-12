Luoghi del cuore Fai: il Castello è terzo

A dieci giorni dallo stop delle votazioni, il podio dei Luoghi del Cuore Fai è stato espugnato. Da oggi, infatti, per la prima volta dal sei maggio, giorno in cui è stato lanciato il decimo censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, il Castello di Brescia calca il terzo gradino, divorando due caselle nel giro di quattro giorni.

Una posione per nulla solida dal momento che il quarto (attuale) Luogo del cuore (Via delle Collegiate a Modica, Ragusa) si trova a un migliaio di voti. Un intervallo che ha la necessità di gonfiarsi ulteriormente. Come è ormai noto, si può regalare la propria preferenzaEd è proprio on line, sui canali social, che diversi musicisti e uomini di spettacolo, bresciani e non, hanno deciso di sostenere la volata finale lanciata dall'Associazione Amici del Cidneo che dallo scorso giugno, quasi per gioco, si è fatta promotrice della sfida.

Tra i supporter più determinati troviamo Francesco Renga, Fausto Leali, Omar Pedrini, Luisa Corna, Diego Spagnoli, Vincenzo Regis, Charlie Cinelli, Giulio Tampalini, Dellino Farmer, Roberto Capo (Chel chi chel la), Paola Rizzi (la signora Maria) e Diego Bazoli. Ciascuno lieto di poter trascinare i propri follower e indirizzarli al voto.

La mobilitazione è davvero estesa tanto che gli Amici del Cidneo hanno invitato molte realtà dell'imprenditoria, del sociale e del mondo dello sport, non tralasciando le scuole cittadine e del territorio. Agli istituti è chiesto di votare con la scheda cartacea da far arrivare - dopo la scansione - all’indirizzo info@amicidelcidneo.it entro il 12 dicembre, così che l’associazione possa consegnarla al Fai entro il 15 dicembre.

Se il Castello di Brescia dovesse difendere il bronzo attuale, potrebbe essere il destinatario dei 30mila euro messi in palio per opere di restauro e miglioramento.

