Lombardia, Del Bono è stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale

Emilio del Bono, sindaco uscente di Brescia e consigliere regionale del Pd, e Giacomo Cosentino della lista di Attilio Fontana Lombardia Ideale sono i nuovi vicepresidenti del Consiglio regionale della Lombardia, eletti nel corso della prima seduta dell'aula (la raccontiamo in diretta da Milano qui).

Per Del Bono, recordman con 35 mila preferenze alle ultime elezioni regionali, si tratta di «far convivere due aspetti importanti: da una parte il mio ruolo di garante, di vicepresidente, e quindi di prerogative, status e buon funzionamento del Consiglio regionale, dall'altra parte» quella di consigliere di minoranza che non intende dismettere «perché questo è il rapporto di fiducia che mi stringe con i tanti cittadini che mi hanno dato il consenso».

«Con equilibrio - ha aggiunto il primo cittadino bresciano - troverò questa modalità di essere insieme vicepresidente e consigliere di opposizione di minoranza».

Giacomo Cosentino ha promesso che da vicepresidente avrà «rispetto per il lavoro di tutti, maggioranza e opposizione, di conseguenza l'eleganza politica è sempre al primo posto». Il neo vicepresidente ha sottolineato che «il rapporto in maggioranza è molto buono. Come avete visto in sole tre riunioni si è formata la giunta. Oggi eravamo tutti compatti quindi partiamo molto bene».

