Lombardia 2023, Del Bono: «Mi candiderò in Consiglio per il Pd»

Emilio Del Bono si candiderà come consigliere regionale per il Pd alle prossime elezioni per Lombardia 2023.

Il sindaco di Brescia, che termina il suo mandato a giugno, comunica la volontà di correre per il Pirellone rispondendo a un commento di una cittadina sotto a un post sulla sua pagina Facebook. Alla signora che esprime dispiacere per la mancata candidatura di Del Bono alla presidenza regionale, il primo cittadino di Brescia risponde così: «Mi candiderò in consiglio regionale per il Pd (non come presidente). Credo che potrò continuare a tutelare il mio territorio in sede regionale. E la nostra Provincia ha bisogno di essere più considerata a Milano».

La risposta di Del Bono su Facebook con l'annuncio della candidatura

L’annuncio della candidatura di Del Bono arriva insomma così, aprendo al possibile scenario di una Brescia senza sindaco per un mese nel caso in cui in Lombardia si decidesse per il voto anticipato a scenario (ma non c’è ancora una conferma).

Dopo il no delle scorse settimane alla proposta del Pd di rappresentare il centrosinistra (che alla fine ha scelto Pierfrancesco Majorino) nella corsa contro l’attuale presidente lombardo Attilio Fontana, il sindaco Del Bono conferma quindi la sua volontà di presenziare comunque in Regione come consigliere.

