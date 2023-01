Lombardia 2023, conto alla rovescia per le liste: il punto nel Bresciano

I giochi sono fatti, o quasi. Ma al netto di inserimenti dell'ultimo minuto gli elenchi dei candidati alle regionali per Lombardia 2023 dovrebbero essere pronti. Novità dell'ultimo minuto potrebbero arrivare dalla squadra civica di Letizia Moratti con l'inserimento di qualche possibile ex leghista del Comitato Nord.

Entro le 12 di sabato, comunque, andranno depositate le liste dei candidati a sostegno dei tre candidati presidente: l'uscente Attilio Fontana, esponente del Centrodestra, Pierfrancesco Majorino, per il centrosinistra, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, e Letizia Moratti, appoggiata dal terzo Polo.

I nomi in corsa nel Bresciano

Per Attilio Fontana

Nel Bresciano, a sostegno di Attilio Fontana, per la Lega la lista, presentata in queste ore, vede l'assessore uscente Davide Caparini, in ticket con l'eurodeputata Stefania Zambelli, oltre ai consiglieri leghisti dell'ultima legislatura, Massardi, Epis, Ghiroldi e Ceruti. Ci sono poi i sindaci Renato Pasinetti (Travagliato) e Alessio Rinaldi (Marone).

In Forza Italia, agli uscenti, Simona Tironi, Claudia Carzeri e Gabriele Barucco, il nome d'impatto è quello dell'ex ciclista Sonny Colbrelli, mentre in Fratelli d'Italia oltre a Carlo Bravo, presidente dell'Associazione Cacciatori Lombardi, dovrebbe esserci Barbara Mazzali, attuale capogruppo al Pirellone, e Giorgio Bontempi, sindaco di Agnosine, ex leghista.

Per Pierfrancesco Majorino

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, sarà invece il primo nome della lista del Pd a sostegno di Majorino, sostenuto anche dal Patto Civico, una lista che vedrà capolista sia a Brescia sia a Milano, l'ex europarlamentare Monica Frassoni, affiancata da Michele Usuelli, e l'ex assessore all'Ambiente del Comune di Brescia e attuale coordinatore della Consulta ambiente Ettore Brunelli.

Per Letizia Moratti

Con il tempo che scorre, anche il Terzo Polo è alle battute finali nella definizione dell'architettura della lista a sostegno di Letizia Moratti. Per quanto riguarda Azione, c'è il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi, mentre Italia Viva schiererà il vicepresidente della Provincia, Guido Galperti, in pole come capolista.



Una corsa verso le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio che, con la definizione delle liste e il contrappeso dei poteri, potrà avere un risvolto su un'altra partita tutta bresciana: Loggia 2023.

