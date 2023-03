Loggia 2023, presentata la lista Brescia Davvero a sostegno di Fabio Rolfi

Si chiama Brescia Davvero ed è la seconda lista civica - l'altra è Fabio Rolfi sindaco - a sostegno della candidatura di Fabio Rolfi per la Loggia. Il focus - pur non essendo formata solamente da giovani ha un'impronta fortemente giovanile - sarà sulle giovani generazioni, sull'innovazione, sullo sport, sulla creatività, «perché Brescia torni ad essere attrativa più di prima per i ragazzi».

Numa Sbaraini, coordinatore della lista premette: «È un gruppo poliedrico per età, nazionalità ed estrazione sociale. Ci sono giovani, liberi professionisti, imprenditori e protagonisti dell'associazionismo bresciano. Rappresentiamo all'interno della coalizione il mondo puramente civico». Arianna Todeschini Hegazi, classe 1988, avvocato, attiva nel campo della consulenza aziendale e della discografia, aggiunge: «Brescia Davvero guarda ai giovani e alla famiglia. La nostra città ha bisogno dei giovani, di competenza, passione e creatività». Giusy Veneziano, pensionata 63 anni, ha lavorato per più di quarant'anni nel commercio e fa volontariato: «I nostri commercianti e artigiani sono stati abbandonati in questi anni» afferma.

Lorenzo Longhi, classe 1996, giovane dirigente sportivo dei Bengals Brescia ha sottolineato: «Abbiamo scelto il nome Brescia Davvero perché Brescia deve essere davvero Brescia e perché siamo senza pregiudizi. Abbiamo voluto racchiudere nel logo i colori della città e lo skyline bresciano».

Fabio Rolfi sintetizza: «Questa lista sarà composta da trentadue persone, giovani, meno giovani, professionisti, nuovi bresciani. Vuole essere eminentemente civica, uno spaccato della città. Perché un'altra lista civica? Più gente vuole mettersi in gioco con noi, più testimonia che abbiamo fatto una proposta di città che piace. Le porte sono aperte per chi vuole immaginare Brescia più di prima».

Brescia, dice Rolfi, «deve essere una città attrattiva, smart, bisogna invertire la direzione di marcia. Siamo l'ultima provincia in Lombardia per startup e questo dato stride con l'essere una delle aree industriali più importanti d'Italia e d'Europa. Affiancheremo al sindaco un pool di esperti affinché innovazione e digitalizzazione siano messe a terra assieme a professionisti. Bisogna lavorare perché la città diventi un laboratorio diffuso di innovazione. In Loggia vorrei inoltre un comitato di ragazzi ad affiancare il primo cittadino».

E conclude, a proposito della compattezza della coalizione e sollecitato sulla posizione di Fratelli d'Italia: «Proponiamo un progetto civico fortemente radicato nella città. La coalizione di centrodestra è unita. Sarà unita in tutti i Comuni che vanno al voto».

