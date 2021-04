Le vaccinazioni nel Bresciano comune per comune

La provincia di Brescia ha somministrato alle 23 del 24 aprile 236.413 prime dosi e 117.003 seconde dosi. Che, in percentuale sulla popolazione target - 1.078.312 persone - significa che il 21,92% di bresciani ha ricevuto a ieri, almeno la prima dose.

Nella mappa che vi proponiamo è possibile consultare l'andamento delle vaccinazioni comune per comune.

A livello nazionale raggiunge quota 17.473.753 il numero delle vaccinazioni, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.35 di oggi, domenica 25 aprile 2021. Vaccino inoculato a 10.121.629 donne e 7.470.794 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, e' di 5.187.303.

Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli over 80 (5.741.453), seguito da operatori sanitari e sociosanitari (3.176.838), soggetti fragili e caregiver (2.352.127), fascia 70-79 (2.380.883), personale scolastico (1.148.691), personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio (875.971), ospiti delle strutture residenziali (639.005), fascia 60-69 (635.662), forze armate (313.031) e altro (328.762).

Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Marche (91,7%), Puglia (91,5%), Veneto (90,8%), Umbria e Molise (90,2%),Liguria (90,1%), quella con la minore percentuale è la Calabria (78,6%).

Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo (84,7%), Basilicata (84,6%), Calabria (78,6%), Campania (88,4%), Emilia-Romagna (90,4%), Friuli Venezia-Giulia (87,3%), Lazio (87,4%), Liguria (90,1%), Lombardia (86,6%), Marche (91,7%), Molise (90,2%), Provincia autonoma Bolzano (88,2%), Provincia di Trento (87%), Piemonte (89,5%), Puglia (91,5%), Sardegna (87,6%), Sicilia (82,6%), Toscana (88,4%), Umbria (90,2%), Valle d'Aosta (87,3%), Veneto (90,8%).

