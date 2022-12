Lavori in via X Giornate e in via Veneto: assegnata solo metà dei ristori

Poco più della metà dei fondi previsti. Sono quelli di cui hanno potuto usufrire piccole, medie e micro imprese di due aree cittadine variamente interessate da interventi di riqualificazione. Per lo più esercizi commerciali che nel tempo hanno patito gli effetti di una viabilità modificata o ridotta a causa dei cantieri, quelli in particolare che hanno riguardato via X Giornate e che tuttora interessano via Veneto.

Il sostegno immaginato dalla Loggia a favore dei commercianti il cui 2022 è stato interessato da criticità ha colto nel segno solo per il 55%. Così verrebbe da dire osservato i numeri complessivi: dei 270mila stanziati in totale, solo 149 sono stati assegnati.

Due i bandi a suo tempo pubblicati dal Comune di Brescia, dopo i lavori che hanno cambiato volto a via X Giornate e quelli che ancora sono in corso nel quartiere di via Veneto e che modificheranno viabilità e sosta.

Via Veneto

Per quanto riguarda via Veneto, le medie, piccole e microimprese che hanno fatto domanda erano state in tutto 44. Di queste solo 36 sono state giudicate ammisse al bando e si sono viste riconoscere un contributo a fondo perduto di 2.500 euro: dei 200mila euro previsti, solo 90mila sono stati assegnati.

In centro

Per quanto riguarda il centro, sono risultate tutte e 33 ammissibili le domande presentate dagli esercenti di via X Giornate, e sono stati riconosciuti contributi per 59mila euro, il che vuol dire che 11mila euro del totale stanziato è rimasto senza beneficiari.

