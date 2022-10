Disagi per i cantieri in via X Giornate: ristori dalla Loggia

Contributi a sostegno delle imprese del commercio, escluso quello online, della ristorazione, dell’artigianato e dei servizi destinati alla vendita affacciati su via Dieci Giornate e sulle vie limitrofe, ovvero nel perimetro interessato dai lavori di riqualificazione della via, a compensazione dei disagi legati ai cantieri.

Li mette a disposizione la Loggia tramite un avviso pubblico: le domande dovranno essere presentate, accedendo alla pagina apposita sul sito del Comune, entro l’11 novembre. Si sta lavorando per un analogo avviso pubblico per le attività di via Veneto.

L’Amministrazione comunale stanzia complessivamente 70 mila euro: duemila euro per ogni singola impresa di via X Giornate, mille euro per ognuna delle attività di via Trieste e via Bevilacqua (entrambe nel tratto da piazza Paolo VI a via Dieci Giornate), Galleria Duomo, via della Posta e via IV Novembre.

«È un supporto alle attività che hanno avuto disagi a seguito dei cantieri. Anche le associazioni dei commercianti, Confcommercio e Confartigianato, degli artigiani e il Consorzio Brescia Centro hanno lavorato affinché si arrivasse al contributo. Le politiche attive sul commercio stanno cominciando a dare i loro frutti» ha spiegato l’assessore comunale al Commercio, Valter Muchetti. Claudia Bosio, responsabile del servizio Promozione della città ed eventi ha precisato che i contributi «sono stati differenziati a seconda dell’interferenza dei cantieri, tra diretta e indiretta. Rimangono escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco».

Francesca Guzzardi Piovani, presidente del Consorzio Brescia Centro ha sottolineato: «Abbiamo fatto una raccolta firme e incontrato il sindaco. L’Amministrazione ha dato un segnale chiaro di voler andare incontro alle difficoltà delle imprese». Stefano Boni, direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale ha aggiunto: «È testimonianza di attenzione per il commercio e per le problematiche che stiamo vivendo».

I lavori su via Dieci giornate saranno completati nella seconda metà di novembre e la nuova veste della via, a pedonalità privilegiata, sarà inaugurata il 3 dicembre. «Abbiamo raccolto la richiesta di sostegno con la consapevolezza che era necessario dare un segnale - ha concluso il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono - . L’intervento su via Dieci Giornate rientra nell’ambito della più ampia riqualificazione del centro cittadino. Il restyling della via chiude il quadrante pedonale delle tre piazze, Loggia, Duomo e Vittoria e di corso Zanardelli».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it