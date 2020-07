La situazione aggiornata del contagio da Covid-19 a Brescia

Sono 16 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Brescia, secondo quanto comunicato da Regione Lombardia nel bollettino quotidiano, portando così il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 15.883. Per il secondo giorno consecutivo, non si registrano decessi in tutta la regione. Il totale delle vittime resta 16.801.

Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare oggi alcun nuovo contagio. A fronte di 10.725 tamponi effettuati, i nuovi casi di infezione in Lombardia sono 79. I guariti sono 70.399 e i dimessi 1.872 dimessi, mentre in terapia intensiva ci sono 13 pazienti (4 meno di ieri).

I dati del contagio di sabato 25 luglio

Ecco i dati sui casi odierni dettagliati provincia per provincia:

- Milano: 25 di cui 12 a Milano città

- Bergamo: 19

- Brescia: 16

- Como: 2

- Cremona: 0

- Lecco: 3

- Lodi: 2

- Mantova: 7

- Monza e Brianza: 2

- Pavia: 0

- Sondrio: 0

- Varese: 3

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it