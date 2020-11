La richiesta dei commercianti: «Dal Governo misure concrete»

Una forte preoccupazione per il futuro delle imprese e la richiesta al Governo di risposte più concrete. Sono stati gli stessi commercianti e i rappresentanti delle categorie più colpite da questa seconda fase di lockdown (sia pure soft), a Messi a fuoco condotta da Andrea Cittadini dedicata all’emergenza Covid tra quadro sanitario e ricadute economiche.

La preoccupazione è che la stretta possa essere prorogata oltre il 3 dicembre. Le imprese, ha detto Bortolo Agliardi, presidente di Assoartigiani, chiedono misure efficaci ed immediate.

Il Governo ha annunciato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, prosegue sui ristori e ha intenzione di portare in Parlamento un nuovo scostamento di bilancio per nuove misure per le imprese.

L’assessore regionale Alessandro Mattinzoli ha annunciato il varo martedì in Regione di alcune misure a favore delle imprese. Tra gli ospiti anche Irene Tinagli, presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo.

Fra le testimonianze raccolte, anche quelle di operatori del settore della ristorazione (su tutti Philippe Leveille, chef di Miramonti L'Altro), il pasticcere Iginio Massari e l'estetista Cristina Fornari.

