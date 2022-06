La città multietnica con 146 nazionalità: ecco la mappa della Brescia che cambia

Si ripete da anni che Brescia è una delle città più multietniche d’Italia, e in effetti basta attraversare alcune strade del centro come via San Faustino o l’iconica via Milano per rendersene conto.

Quattro anni fa abbiamo creato una mappa interattiva per visualizzare la varietà delle culture e delle nazionalità presenti in città, via per via. La riproponiamo, con i dati aggiornati per quartiere, per tenere traccia del cambiamento della nostra città. Che è davvero una delle più multietniche d’Italia: lo dice l’Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo cui la provincia di Brescia si colloca prima in Lombardia per numero di stranieri residenti (153.933).

