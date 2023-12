La Capitale della Cultura saluta Brescia: il programma della serata di chiusura

L’anno da Capitale italiana della Cultura volge ormai al termine e Bergamo e Brescia si preparano a salutare il 2023. Domani, martedì 19 dicembre, sarà il giorno della cerimonia ufficiale di chiusura di quest’anno che ha visto le due città protagoniste della scena culturale insieme per la prima volta, e capaci di attrarre un pubblico internazionale.

Sono molti gli eventi in programma per domani nella nostra città. Ecco come si svolgerà la cerimonia al teatro Grande e come si svilupperà poi la serata con tanti appuntamenti aperti a tutti.

Al teatro Grande

Alle 17, in contemporanea al teatro Grande e al Donizetti di Bergamo, comincia la cerimonia ufficiale di chiusura dell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. L’evento è aperto a chi ha ritirato gratuitamente i biglietti in teatro (per informazioni gli interessati possono scrivere a bgbs2023@comune.brescia.it).

I momenti più salienti della cerimonia saranno trasmessi in diretta su Teletutto all’interno del programma Teletutto Racconta e raccontati, sempre in diretta, qui sul sito del GdB.

Dal palco interverranno idelle due città, Laura Castelletti e Giorgio Gori, gli assessori alla Cultura e Turismo Andrea Poli e Nadia Ghisalberti, l'assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Gli interventi delle autorità istituzionali e di chi ha sostenuto la Capitale, moderati sul palco del Grande dalla giornalista Sara Centenari, saranno intervallati daproposti a turno dai due teatri. Sul palco del Grande il mezzosopranosarà accompagnata al pianoforte da Alessandro Trebeschi in un programma che prevede musiche di Mascagni, Tosti, De Curtis e Furnò.

La cerimonia sarà anche l'occasione per passare il testimone a Pesaro, Capitale della Cultura 2024.

Al termine della celebrazione, intorno alle 18.30, Magicaboola Brass Band accompagnerà gli invitati all’esterno del teatro dove prenderà il via il programma di musica dal vivo nelle strade, nelle piazze e nei luoghi della cultura aperti straordinariamente fino alle 22.30.

I concerti nel centro storico

Dalle 18.30 alle 19, sotto il porticato di piazza Loggia, ci sarà un concerto dell’Accademia Musicalmente con la direzione di Paola Ceretta per l’ensemble e di Julia Demenko per le voci bianche. Le voci soliste saranno quelle di Silvia Maria Meneghinotto, Lidia Raeli, Monica Soardi.

Dalle 19 alle 19.30, piazzetta Tovini sarà il luogo che ospiterà il concerto della Banda Cittadina Isidoro Capitanio. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Lully, Mozart, Beethoven, Verdi, Fucik e Ligasacchi.

Nel Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio Luca Marenzio, dalle 19.30 alle 20, si esibiscono giovani musicisti in un programma raffinato e accattivante: il duo violino e arpa di Pietro Milzani e Caterina Artuso eseguirà musiche di Donizetti, Ibert, Rossini e Saint-Saëns. Nello stesso orario, ma nella Sala delle Danze al Mo.Ca di via Moretto, toccherà alla musica jazz: Silvia Giangrossi, Cristian Alberti e Lorenzo Cantù del Giangrossi-Cantù-Alberti Trio propongono brani di Silver, DeRose-Shefter, Bonfa, Wheeler, Bley, Shorter e Brown.

Magicaboola Brass Band, moderna street band composta da strumenti a fiato (sassofoni, trombe), cassa rullante e percussioni, dopo aver aperto le danze al termine della cerimonia in teatro, si esibirà per le vie del centro con la sua musica contagiosa fino alle 20. In tempo per tornare in piazzetta Tovini per il concerto di Jant Bi, un collettivo di musicisti senegalesi che con energia e freschezza si esibisce in ritmi e danze africane.

Dalle 20 alle 22.30 la Pinacoteca Tosio Martinengo propone Assaggi d’opera: durante la serata si terranno a sorpresa alcuni interventi d’opera con arie tratte dai capolavori di Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Jaques Offenbach, George Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart. A esibirsi saranno Silvia Spessot, soprano, Aoxue Zhu, mezzosoprano, Xin Zhang, tenore, Matteo Murari e Riccardo Cervato alla chitarra.

Dalle 20.30 alle 21 nel Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio Luca Marenzio concerto di musica barocca con Eleonora Mingardi, soprano, Francesca Bregoli, flauto traversiere, Andrea Mion, oboe, Luigi Giannini, clarinetto e chalumeau, Raffaele Benedetto, fagotto, Refael Negri e Chen Shuyue ai violini, Nicole Leali, violoncello e Alexandra Filatova clavicembalo e organo. Sempre dalle 20.30 alle 21 le sonorità jazz del Double Trio accolgono il pubblico nella Sala delle Danze del Mo.Ca con un programma trasversale e cosmopolita. Voce e tromba Vittoria Izzo, Davide Mariotti alla chitarra e Laura Costantino contrabbasso e voce.

La festa in corso Zanarelli

Dalle 21 la festa si concentra in corso Zanardelli: una postazione insolita, sulla soglia del Teatro Grande, accoglie la consolle. Apre la seconda parte della serata Capitale il dj set di Giungla, una delle più apprezzate musiciste della nuova scena elettronica.

Dalle 22.15, sempre di fronte alla scalinata del Teatro Grande, gran finale con il dj set di Saturnino. Saturnino è considerato dalla critica più accreditata uno dei migliori bassisti sulla scena internazionale. È conosciuto al grande pubblico soprattutto per la sua collaborazione come bassi-sta e coautore di Jovanotti dal 1991. Con Jovanotti Saturnino ha inciso otto album, tra cui un doppio live.

Musei aperti

Saranno inoltre aperti al pubblico con ingresso gratuito fino alle 22.30 il museo Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Palazzo Martinengo, Mo.Ca, il Museo Nazionale della fotografia e il Museo Diocesano. Musei e palazzi in cui saranno visitabili gratuitamente tutte le mostre in corso.

Per l’occasione sarà accessibile anche Carme dove si terrà un’apertura straordinaria dell’installazione La porta segreta di Vera Uberti, un evento eccezionale dedicato alla Capitale dato che l’installazione aprirà soltanto il prossimo 22 dicembre. Apertura di Carme alle ore 19, ultimo ingresso alle 22.

Al Museo Nazionale della fotografia, invece, sono programmate visite guidate alle 20.30 e alle 21.30 per un viaggio alle origini della fotografia e i processi fotografici antichi attraverso i rari esemplari originali custoditi dal museo. Esperienze operative dirette ed individuali, dimostrazione di stampa cyanotype. È consigliata la prenotazione a museobrescia@museobrescia.net.

