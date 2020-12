L’Ultimo con due amici nella casa di montagna? Sì, se in regione

Il nuovo decreto datato 18 dicembre emesso per le festività natalizie ha suscitato qualche perplessità e qualche dubbio che i nostri lettori hanno espresso scrivendo in redazione alla mail coronavirus@giornaledibrescia.it. Con la collaborazione del capo di gabinetto della prefettura, Stefano Simeone, abbiamo cercato di dare qualche risposta e di chiarire le novità introdotte.

Valentina il giorno 23 o il 28 dicembre deve far fare un trasloco dalla Lombardia alla Toscana. Può?

Se non sarà presente e il trasportatore viaggerà solo nessun problema. Il trasportatore può muoversi tra le Regioni anche nei giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, in quanto consentito dai motivi di lavoro.

Sono Elena mio figlio vive solo a Castenedolo può venire il giorno di Natale da noi genitori a Botticino?

Certo. Il nuovo decreto prevede la possibilità per due adulti di spostarsi in un Comune diverso dal proprio anche nelle giornate festive e prefestive per far visita a parenti o amici. Purché lo spostamento avvenga nella stessa Regione (come nel caso in questione) e che tali spostamenti avvengano una sola volta al giorno nell’arco temporale che va dalle 5 alle 22, ora in cui scatta il coprifuoco.

Vittorio chiede: nei giorni in cui saremo in zona arancione posso recarmi al mio circolo del golf e praticare attività sportiva individuale?

Purtroppo la risposta per Vittorio è no, non è consentito.

Pierluigi vuole sapere se il giorno di Natale può andare a prendere i suoi anziani suoceri che abitano in un comune attiguo, invalidi al 100%, per portarli a casa sua.

Sì certo, si può spostare perché consentito dal fatto che i suoceri sono invalidi. Va autocertificato. In casa però è consigliato accogliere al massimo due persone non conviventi e due minori di 14 anni.

Giordano domanda: il giorno di Natale io e la mia convivente, residenti a Castel Mella (11.000 abitanti) possiamo andare a pranzo da mio fratello a Brescia?

Sì da suo fratello possono andare due adulti e volendo anche due minori di 14 anni. È consentito dal nuovo decreto del 18 dicembre.

Mio figlio, iscritto AIRE e residente in Francia, può rientrare a Roncadelle (presso l’abitazione dei genitori) il 23 o 24 dicembre facendo un tampone il 21 dicembre? Può ripartire per la Francia il 6 o 7 gennaio?

No, dopo il 21 dicembre si deve fare la quarantena. Può ripartire il 6 o il 7 gennaio.

Andrea chiede: posso partire da Brescia in auto con due miei amici il prossimo 30 dicembre per recarmi nella mia seconda casa a Ponte di Legno?

La risposta per Daniele è affermativa.

