L'iniziativa con Ambra Angiolini e le ragazze di Gussago

Tra i politici più attenti al tema dei disturbi del comportamento alimentare c’è la bresciana Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia. Tironi già prima della pandemia aveva iniziato a girare tutti i centri lombardi per la cura dei dca, confrontandosi con medici, pazienti e operatori. Poi il disegno di legge, approvato lo scorso anno e preso a esempio in ambito nazionale, per garantire un modello di cura continuativo, che preveda servizi capillari e dialoganti sul territorio per tutte le fasi del trattamento dei dca: dalla diagnosi (prendendo in causa anche pediatri, medici di famiglia e pronto soccorso) ai diversi livelli di intensità terapeutica (ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale, ospedaliero in acuzie).

L'iniziativa

Su iniziativa di Tironi, proprio oggi è prevista una mattinata all'auditorium Gaber del Pirellone dove sono state invitate le ragazze di diversi centri lombardi, tra cui anche quelle di Gussago. «L’idea - spiega Tironi - è una formazione più emotiva che clinica, per i terapeuti e per le ragazze. Vorrei offrire loro tre ore di svago, ma soprattutto di carica e motivazione. Non con lezioni teoriche sui rischi che corrono con la malattia, ma attraverso la riscoperta di se stesse e degli altri mediante arteterapia, musicoterapia e laboratori di libera espressione».

L'intervento di Ambra Angiolini

Le ragazze saranno raggiunte in tarda mattinata da Ambra Angiolini, testimonial della lotta contro i disturbi alimentari, di cui ha sofferto in passato. Sul tema dei dca il mese scorso al Pirellone era stata inaugurata la mostra «Io non esisto», a cura di Cinzia Fumagalli: oltre 100 scatti del fotografo Marco Rilli che al voyerismo sostituiscono l’intimismo, raccontando pazienti, familiari e operatori che ogni giorno combattono contro queste patologie. La mostra è ora itinerante sul territorio lombardo, ma l’idea di Tironi è realizzarne una in chiave bresciana, coinvolgendo il centro di Gussago, e di unirla poi al progetto di Fumagalli per farla viaggiare in tutti i Comuni della provincia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it