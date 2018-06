L'estate molla la presa: piogge e temperature in discesa

Pioggia in arrivo fino a metà settimana nel Bresciano.

«Nuova instabilità attesa sulle regioni settentrionali ma poi anche al Centro e su parte del Sud – afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio –, ombrelli a portata di mano soprattutto al Nordovest e lungo l'arco alpino, ma poi anche al Nordest, sulle aree interne del Centro e sulla Sardegna. Più soleggiato inizialmente al Sud, specie sulla Sicilia e lungo i settori ionici».

Il maltempo è previsto già da stasera sul Bresciano secondo Meteopassione con rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Da martedi tutto il nord sarà interessato sall'instabilità «con acquazzoni e temporali sparsi, seppur alternati a qualche apertura. Sono attesi fenomeni localmente forti» scrive 3bmeteo.

Per il Bresciano Meteopassione annuncia nella mattinata di martedì cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio generalmente poco nuvoloso in Pianura, nubi in aumento attorno ai rilievi con successivo sviluppo di rovesci e temporali sparsi che in serata potrebbero interessare anche le aree di Pianura. Temperature stazionarie.

Per mercoledì e giovedì, secondo l'attuale tendenza, dominerà l'instabilità.

E con il maltempo caleranno anche le temperature: «entro giovedì scenderanno anche di 10 gradi localmente, e con esse anche la sensazione afosa tenderà ad attenuarsi. Le massime scenderanno dapprima al Nordovest, poi su tutto il Centronord, con massime tra 23 e 27°C a partire da mercoledì. Continuerà a fare caldo invece al Sud, con calo termico solo in vista della seconda parte della settimana» conclude Da Lio di 3bmeteo.com.

