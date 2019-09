L'estate è finita: da oggi pioggia e calo delle temperature

«L'estate settembrina ha le ore contate»: lo dice 3bmeteo che prevede l'arrivo, da questo pomeriggio, di un fronte freddo proveniente dall'Europa nord-orientale che determinerà il passaggio di rovesci e temporali localmente di forte intensità, talora accompagnati anche da grandinate. Per il meteorologo Andrea Vuolo «le temperature perderanno fino a 7-10 gradi soprattutto al Centro-Nord e sul versante adriatico».

«Primi rovesci e temporali già stamattina sul Veneto, in estensione entro il pomeriggio a Emilia-Romagna, Lombardia ed entro sera anche su Piemonte, Toscana, Umbria e alte Marche» avverte Vuolo.

Nel Bresciano, scrive Meteopassione, «la tendenza per la giornata di mercoledì vede un aumento della nuvolosità fin dalle prime ore del mattino, causata da un ingresso di aria più fresca da est che provocherà anche locali piovaschi sparsi. Piogge sparse e tempo variabile anche nel pomeriggio con cielo a tratti nuvoloso. In serata possibili piogge sparse. Temperature in calo».

