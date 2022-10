L'arte e i musei dell'Ottocento bresciano diventano un podcast

Immergersi nella collezione tardo-gotica della Pinacoteca di Brescia seguendo le voci della contessa Paolina Bergonzi Tosio e il marito Paolo. O visitare il Castello e il Museo Lechi di Montichiari guidati dal racconto dell'eclettico deputato e collezionista d'arte Gaetano Bonoris. Non si tratta di fantascienza o di un viaggio nel tempo: è «L'arte con chi ne fa parte», il nuovo progetto multicanale di Abbonamento Musei per portare il pubblico alla riscoperta dei musei della Rete dell'800 Lombardo insieme alla Regione Lombardia.

A fare da guida ai visitatori nelle gallerie d'arte saranno stavolta i fondatori, i primi collezionisti e le opere stesse che torneranno «in vita» in una doppia veste: grafica, diventando la mascotte dei propri musei, e sonora, dove gli uomini e le donne protagoniste raccontando la propria storia in una serie di podcast che trasporterà gli ascoltatori nelle atmosfere dei salotti ottocenteschi. A fianco dei podcast, «L'arte con chi ne fa parte» propone appuntamenti e visite nei musei per tutto l'autunno ed inverno. Dall'Accademia delle Belle Arti di Brera a Villa Carlotta sul lago di Como, insieme alle gallerie bresciane, i Musei Civici di Pavia e il Museo Diotti di Casalmaggiore nel Cremonese, sono 13 le realtà museali che fanno parte della Rete regionale che ha come filo rosso il patrimonio artistico dell'Ottocento.

Le prime tre puntate della serie sono disponibili da oggi 7 ottobre. Sono dedicate a Gaetano Bonoris che aprirà le porte di Castello Bonoris di Montichiari; alla Villa Carlotta di Tramezzina con la voce della Principessa Carlotta; e a Giuseppe Diotti per la dimora privata di Casalmaggiore. Il 28 ottobre sarà il turno del piuttore e architetto Luigi Basiletti nell'Ateneo di Brescia - Palazzo Tosio, mentre la terza meta bresciana sarà la Pinacoteca Tosio Martinengo nella puntata del 20 gennaio. Le puntate hanno cadenza bisettimanale e si possono ascoltare su Spreaker. Il progetto grafico è a cura di PicNic mentre l'immagine guida è stata realizzata dall'illustratore Gianluca Biscalchin.

Un «racconto polifonico del mondo ottocentesco»

«"L'arte con chi ne fa parte" è un progetto di storytelling pensato per valorizzare le collezioni permanenti dei musei lombardi e creare racconto polifonico del mondo ottocentesco che porti le persone a visitarli - spiega Simona Ricci, direttrice dell'Associazione Abbonamento Musei -. Questo programma segue quello analogo per il Piemonte avviato a maggio 2021 e ha riscosso molto successo. Segno che, dopo la pandemia, tra le persone c'è tanta voglia di tornare a museo». Aggiunge l'Assessore all'Autonomia e Cultura regionale Stefano Bruno Galli: «La Rete dell'800 Lombardo è stata rilanciata nel 2019. Sono convinto che solo creando reti tematiche gli istituti della cultura possono incrementare la loro attrattività». Un'ulteriore iniziativa che rende Brescia ancora più Capitale della cultura in vista del 2023: «Fare insieme, fare rete, vuol dire crescere e permettere di attivare nuovi progetti - dichiara il vicesindaco di Brescia e Assessore alla Cultura Laura Castelletti -. "L'arte con chi ne fa parte" si inserisce perfettamente in questa comunanza di intenti dando prova di attenzione ad un pubblico sempre più ampio».

