L'andamento della pandemia di Covid-19 a Brescia e in Lombardia

Sono 1.782 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 34.199 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 5,2%. In provincia di Brescia sono stati 287. È quanto si legge nel bollettino odierno del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Oggi sono stati registrati 64 decessi (ieri 74) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 32.284. I pazienti ricoverati con sintomi, in Lombardia, sono 4.716 di cui 722 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 60.939 persone. Il totale dei guariti e dei dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 682.858 (+ 3.142). Gli attualmente positivi in totale sono 66.377 (-1.424).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia:

- Milano 599

- Brescia 287

- Varese 55

- Monza e Brianza 179

- Como 102

- Bergamo 135

- Pavia 72

- Mantova 119

- Cremona 66

- Lecco 66

- Lodi 25

- Sondrio 40.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it