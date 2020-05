L'amore contro la paura: tornano i matrimoni a Brescia

Doppio matrimonio oggi a Brescia. Sono le prime nozze dopo l'emergenza coronavirus. Due coppie si sono dette sì con rito civile a Palazzo Broletto in città.

I primi ad essere uniti in matrimonio sono stati una ragazza di 28 anni e un 33enne. Entrambi siciliani si sono presentati con solo i testimoni. «Avremmo dovuto sposarci il 12 marzo, ma non abbiamo potuto per il Covid. Ora abbiamo accettato questa data anche perché aspettiamo un bambino e volevamo sposarci prima che nascesse» hanno raccontato.

La seconda coppia conviveva invece dal 2000 e ha visto cambiare la data delle nozze tre volte: prima il 12 marzo, poi il 23 aprile e appunto il 7 maggio. «Non volevamo rinunciare per nulla al mondo a questo momento» ha raccontato la coppia. Anche in questo caso, matrimonio con la presenza solo dei testimoni.

