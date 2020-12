In Lombardia le terapie intensive sono al livello di un mese fa

Sono 1.233 i positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia attraverso l’analisi di 14.175 tamponi. La percentuale di positività è dell’8,6%.

A Brescia, i nuovi casi riscontrati sono 265. La nostra provincia è seconda solo a Milano, 336.

I decessi sono 69, che portano il numero complessivo a 23.277.

Particolarmente alto il dato dei guariti (17.963), così come quello dei dimessi (5.127).

Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva (-1, 766 in totale) e nei reparti ordinari (-460, 5.727 in totale).

Il bollettino di Regione Lombardia

Dal punto di vista ospedaliero, i dati delle terapie intensive ci riportano all’11 novembre, pochi giorni dopo l'ingresso della Lombardia in zona rossa (6 novembre). Quel giorno i pazienti erano 764, mentre negli altri reparti erano 6.907. Successivamnente, i ricoveri sono aumentati fino a raggiungere il picco il 22 novembre, con 949 persone in terapia intensiva e 8.391 negli altri reparti.

Da quel giorno è iniziata la discesa, fino ad arrivare ad oggi, con un andamento, per quanto riguarda la terapia intensiva, più lento rispetto alla fase di crescita dei ricoveri. Dall'11 novembre a oggi, i decessi per Covid-19 in Lombardia sono stati 4.554, con 148.894 nuovi positivi riscontrati e 196.355 tra dimissioni e guarigioni.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it