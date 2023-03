Il Vescovo alla giornata per la donazione del midollo osseo

Ci sarà anche il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada alla giornata di Tipizzazione a cura di Admo Lombardia Onlus alla Casa Ail Brescia Emilia Lucchini in via Oberdan 1. L'appuntamento si svolge dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 con l'intento di reclutare potenziali donatori di midollo esseo il cui trapianto, che consiste in una donazione di cellule staminali ematopoietiche, rappresenta spesso l'unica cura possibile per molte malattie onco ematologiche.

Alle 15 è atteso, come detto, il Vescovo per un saluto e un ringraziamento ai tanti che saranno presenti per il loro gesto generoso. A gennaio monsignor Tremolada ha fatto ritorno in Diocesi dopo sette mesi di assenza proprio per affrontare il trapianto di midollo osseo. «Durante la malattia - disse in occasione del suo rientro in città - comprendi l’importanza degli altri, capisci che è fondamentale ci sia qualcuno che si prende cura di noi, non possiamo vivere da soli». A cui aggiunse parole di gratitudine per medici e infermieri che «hanno dimostrato ogni giorno grande umanità».

L'evento è organizzato in collaborazione con Rotary Brescia Capitolium, Rotaract Club Partner, AIL Brescia Ovest e Avis Provinciale Brescia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it