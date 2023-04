Il vescovo ai giovani: «Il mondo spaventa, ma voi continuate a cercare speranza»

«Il mondo attuale spaventa, ma voi non dovete rinunciare a cercare la speranza, perché la forza della fede è più forte di ogni complessità». Il vescovo Pierantonio Tremolada ha accolto in duomo centinaia di giovani arrivati da tutta la provincia per partecipare alla Veglia delle Palme.

Alle 20 il ritrovo e la partenza da tre chiese del centro storico (Santa Maria delle Grazie, San Francesco e Santi Nazaro e Celso), quindi la processione fino alla cattedrale. «Che farò di Gesù? - ha chiesto il vescovo -. In questa Veglia che ci introduce alla Settimana Santa mi piacerebbe che ognuno di noi dicesse: farò di lui l’amato del mio cuore, l’anima della mia anima, il sole della mia vita, la ragione della mia gioia».

Mons. Tremolada ha iniziato la sua riflessione dalla domanda di Ponzio Pilato: «Che cosa farò di Gesù?». Una domanda, ha sottolineato, «che potrebbe sorgere anche in noi». «Che farò di Gesù? - ha detto - Che posto gli darò? Che spazio gli riserverò? Sono domande al futuro, che però chiamano in causa già il presente. Qual è al momento la mia situazione e quale sarà domani? La stagione giovanile, lo sappiamo, pone le basi del futuro».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it