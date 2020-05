Il sindaco di Brescia: «Cimiteri aperti dal 1 giugno»

«Il rispetto delle disposizioni è stato mediamente accolto dai cittadini»: così il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, in un video diffuso in mattinata e girato a Campo Marte, che segue quello di «richiamo» inviato ieri. Il primo cittadino della città ha annunciato la riapertura, a partire da martedì e fino al 18 maggio compreso, di altre aree verdi, dalle 7 alle 20.

Si tratta dei parchi Tarello (via Sostegno, via Cefalonia, via Malta), Pescheto (via Lamarmora, via Corsica), della Resistenza (via Livorno), Castelli (via Castelli), delle Stagioni (via Collebeato), i Giardini Bettinzoli (via Sardegna, via Nisida, via Privata De Vitalis) e i passaggi pedonali «Via Pascoli - via Stoppani» e «via Foscolo - via Leonardo da Vinci», con le relative aree cani dove previste.

Dal primo giugno riapriranno anche i cimiteri: «In questo mese - ha spiegato il sindaco Del Bono - dobbiamo ricollocare oltre 750 urne, chiedo quindi a tutti pazienza per poter dare una collocazione rispettosa a tutti questi defunti. In questo mese le famiglie, sempre rispettando le disposizioni vigenti, potranno partecipare ai funerali dei proprio cari».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it