Il mercato del centro storico riapre in piazza Vittoria

Torna il mercato in centro a Brescia. Una decina le bancarelle alimentari oggi in piazza Vittoria, circondate da transenne per limitare gli ingressi ed evitare assembramenti. Prevista anche la misurazione della temperatura per i clienti, ai quali viene messo a disposizione gel disinfettante per le mani. Mascherine e guanti sono obbligatori.

Riapre anche il mercato contadino di via Sardegna, assieme a quello di Coldiretti in via San Zeno.

Nei prossimi giorni torneranno inoltre il mercato contadino di via Crocifissa di Rosa (20 maggio), il mercato rionale del Villaggio Sereno (21 maggio), quello di Fiumicello (22 maggio) e quello di San Polo (23 maggio).

