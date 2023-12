Il giuramento di 206 nuovi agenti: la cerimonia

Alle 11 di questa mattina i 206 allievi agenti della Polizia di Stato del 223esimo corso hanno prestato giuramento alla Repubblica.

La cerimonia si è tenuta nel piazzale della scuola Polgai (Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa), in via Veneto a Brescia. Gli allievi hanno giurato davanti alle istituzioni cittadine, al capo della polizia di stato Vittorio Pisani e alla direttrice della scuola Francesca Canu. In contemporanea, si è svolto il giuramento nelle altre quattro scuole d'Italia (1696 allievi complessivamente).

Questo il video per rivedere la cerimonia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it