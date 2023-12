Scuola Polgai, appello della Loggia al Viminale: «Piantedosi fermi il trasloco»

Il rischio che la scuola della Polizia di Stato Polgai traslochi da Brescia per spostarsi alla ex Caserma Serini di Montichiari è una possibilità più che concreta. Alla base di ciò ci sarebbe la volontà dello Stato di non pagare più gli affitti per strutture che erano di proprietà del Demanio e che sono state vendute, unitamente al bisogno di più ampi spazi.

Un'ipotesi che secondo la sindaca Laura Castelletti «causerebbe una grave perdita per la nostra città, privandola di un importante e simbolico baluardo di legalità». Le affermazioni di Castelletti arrivanno alla vigilia dell'arrivo a Brescia del Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani per il giuramento degli allievi agenti previsto proprio domani nella struttura di via Veneto.

«La Pol.G.A.I. è saldamente connessa al tessuto urbano di Brescia da quasi cinquant’anni, è perfettamente inserita nel contesto del quartiere e rappresenta un significativo punto di riferimento per tutta la zona, visto anche il gran numero di giovani provenienti da tutta Italia (è l’unica scuola sul territorio nazionale, oltre a Pescara) che vi trascorre il periodo di formazione - le parole della sindaca -. Eroga, inoltre, servizi fondamentali per il territorio, tra cui l'utilizzo del poligono di tiro, di cui usufruisce anche la Polizia Locale di Brescia, e la mensa, che viene usata da altri comparti pubblici come la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza e il Comando dei Carabinieri».

Oltre a ciò Castelletti pone anche l’accento su una possibile destinazione della struttura che attualmente ospita la scuola di Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa. «Bisogna poi tener conto del fatto che un’eventuale riconversione dell'edificio di via Veneto, se dovesse restare vuoto, appare oggi un’incognita.

Per questo, conoscendo anche il suo percorso professionale che lo ha portato a ricoprire incarichi pubblici in numerose città italiane, sono certa che il ministro dell'Interno Piantedosi possa comprendere l’importanza che una tale Istituzione ha per un Comune come il nostro. Mi appello, quindi, a lui affinché attivi un percorso che consenta alla Pol.G.A.I. di rimanere a Brescia, città che la ospita orgogliosamente dal 1974».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it