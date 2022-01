Il 5 gennaio iniziano i saldi in tutta la Lombardia

È questione di ore: come ogni anno, lo shopping al ribasso sta per partire. Il fischio di inizio dei saldi invernali nel Bresciano e in tutta la Lombardia (e gran parte della penisola) è atteso per domani 5 gennaio, e la possibilità di accaparrarsi quel capo tanto desiderato a prezzi convenienti si avrà fino al 5 marzo, ultimo giorno in calendario. Vendite attese soprattutto dal settore commercio che si annunciano alla prova della variante Omicron: il primo grande appuntamento commerciale dell’anno si avvia proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it