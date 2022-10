I sindacati lanciano la Settimana per la sicurezza sul lavoro

I dati sono spaventosi e certificano un'emergenza cronica ma in crescita: se in Italia i morti sul lavoro da inizio anno sono 600, con una media di 3 al giorno, a Brescia sono già 24 nei primi otto mesi dell'anno. L'ultimo episodio risale a sabato: l'operaio caduto dal tetto in via Grandi a Brescia è morto dopo due giorni in ospedale.

Si tratta solo della punta del più grande iceberg sugli infortuni sul lavoro. In Lombardia i ferimenti sui luoghi di lavoro sono aumentati del 43% rispetto allo stesso anno, nel Bresciano il dato schizza addirittura al 59%.

Per sensibilizzare al tema, provare a incalzare la politica e finalmente invertire la tendenza, le tre maggiori sigle sindacali - Cgil, Cisl e Uil - organizzano una settimana di mobilitazione per la salute e la sicurezza, con assemblee in azienda, presidi, assemblee territoriali e confronti con imprenditori e istituzioni.

I presidi sono cominciati già oggi e proseguiranno nelle aziende del territorio fino al 21 ottobre, poi sabato 22 anche le delegazioni sindacali bresciane parteciperanno alla manifestazione nazionale per la sicurezza sul lavoro.

