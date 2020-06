I dati aggiornati del contagio da coronavirus

Sono 99 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Lombardia attraverso l’analisi di 9.305 tamponi. Complessivamente gli infetti dall’inizio della pandemia sono 90.680, mentre le persone attualmente positive sono 17.857, 440 in meno di ieri.

Sale il numero delle persone in terapia intensiva, oggi sono due in più (98 in totale), mentre i ricoverati scendono di 95 (2.565 comlessivi).

Nel bollettino regionale si contano 32 nuovi decessi, il totale è adesso di 16.349 vittime.

A livello provinciale, Brescia conta solo 12 nuovi casi (15.106 dall’inizio della pandemia).

Ecco il dettaglio delle singole province:

Milano +27 (23.510)

Bergamo +10 (13.671)

Como +7 (3.953)

Cremona +15 (6.520)

Lecco +1 (2.771)

Lodi +4 (3.515)

Mantova +2 (3.396)

Monza e Brianza +2 (5.593)

Pavia +6 (5.429)

Sondrio 0 (1.499)

Varese +10 (3.724)

A livello nazionale, prosegue la discesa degli attualmente contagiati da coronavirus, ora a quota 31.710 (-1.162), e sono 202 i nuovi positivi, per metà concentrati in Lombardia. Questa la fotografia che emerge dal bollettino odierno della Protezione Civile, che registra 71 decessi. I guariti complessivamente sono 1.293: 261 pazienti con sintomi (su un totale di 4.320) sono stati dimessi dai reparti ospedalieri e 14 (su 249) dalle terapie intensive. Hanno lasciato l'isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore 887 pazienti mentre 27.141 restano ancora in quarantena. Sono stati effettuati 62.699 tamponi, 7mila in più rispetto a ieri.

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 3.372 in Piemonte (-299), 2.061 in Emilia-Romagna (-95), 965 in Veneto (-39), 539 in Toscana (-89), 245 in Liguria (-4), 2.566 nel Lazio (-4), 947 nelle Marche (-45), 642 in Campania (-33), 557 in Puglia (-56), 80 nella Provincia autonoma di Trento (-1), 853 in Sicilia (0), 113 in Friuli Venezia Giulia (-15), 550 in Abruzzo (-17), 94 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 28 in Umbria (-1), 50 in Sardegna (-4), 6 in Valle d'Aosta (-2), 54 in Calabria (-14), 120 in Molise (0), 11 in Basilicata (-3).

