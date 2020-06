I bresciani e le vacanze: sì a case in affitto e spiagge italiane

Per i bresciani è scattata la voglia di vacanze? Lo abbiamo chiesto alle agenzie di viaggio bresciane anche alla luce del fatto che secondo un sondaggio dell’Enit cinque italiani su dieci si concederanno anche più di una vacanza da ora ad ottobre.

«La voglia c’è, ma siamo lontanissimi dai numeri degli anni scorsi», commentano Stefania Filippini di Be Nomad e Sabrina De Arcangelo di Ippogrifo Viaggi. «Fino al 3 giugno - racconta Stefania - non ho avuto clienti. Poi, con l’apertura delle frontiere regionali, le cose sono cambiate e sto ricevendo molte richieste soprattutto da gruppi di amici o di famiglie interessate ad affittare grandi case in Sardegna, in Grecia, ma anche sul Garda, dove, ci tengo a sottolinearlo, i tedeschi stanno arrivando».

Sabrina ci risponde dalla Puglia, dove in questi giorni lavora a distanza. L’Italia, anche secondo lei, è la meta prediletta dai bresciani per questa strana estate: «A fine mese partono i charter Neos per Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. A inizio luglio quelli di Grecia, Spagna ed Egitto. Ma i bresciani per ora preferiscono il Belpaese perché vicino a casa si sentono più sicuri».

I clienti di Sabrina stanno chiedendo «ville in affitto per gruppi di amici, ma anche soggiorni in hotel o in villaggi turistici. Sono aumentate le richieste di barche a vela al largo di Sardegna, Toscana e Sicilia. Al viaggio organizzato che prenotano da noi molti bresciani abbinano anche qualche week end sulla Riviera romagnola».

«Abbiamo tutti in testa di andare al mare - aggiunge Giambattista Merigo della Merigo Viaggi -, ma dobbiamo fare i conti con quel che è rimasto nel portafoglio: in ogni famiglia c’è una persona in cassa integrazione. A questo problema si aggiungono le incertezze sulla fattibilità di certe vacanze. Ben venga quindi l’Italia, dove molti miei clienti stanno prenotando».

Secondo l’Enit tra gli italiani che hanno già deciso la destinazione i più resteranno in Italia. In testa ci sono regioni come Puglia, Sicilia e Toscana. La Lombardia chiude la top ten a pari merito con la Calabria. Buone notizie ci sono anche per noi: il direttore dell’Enit Giovanni Bastianelli fa sapere che «il Garda sarà una delle mete preferite dell’estate. Il turismo active e outdoor dominano la stagione e il lago si presta a una vacanza in sicurezza».

