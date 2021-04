Hub in Fiera, uno dei centri più grandi d'Europa: il video

L'hub alla Fiera di Brescia «a pieno regime sarà uno degli hub più grandi d'Europa»: lo dice il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

«Il centro - ha spiegato - inizia con 2.500 somministrazioni giornaliere, che nell'arco del mese saranno incrementate con la potenzialità di raggiungere le 10.000 somministrazioni al giorno».

E sulla sua pagina Facebook posta un video in cui mostra in anteprima l'hub di via Caprera.

