Gran Galà dello Spiedo a Gussago la polemica è servita: «Costo troppo alto»

Un evento regale per sua maestà lo spiedo De.Co. di Gussago. Dopo due anni di stop torna - giovedì 8 settembre - l’attesissimo Gran Galà, evento mondano e gourmet sotto le stelle di piazza Vittorio Veneto, che dà il via alla rassegna enogastronomica «Lo Spiedo Scoppiettando», nei ristoranti del territorio.

L’annuncio ufficiale è stato dato dal presidente dell’Associazione Ristoranti di Gussago, Edoardo Ungaro. « Dopo due anni difficili, speriamo di ripartire alla grande – dice -. Il nostro spiedo incontra una serata di gala, un cielo stellato e la voglia di tornare a stare insieme. Ci auguriamo che questo evento ci dia quella spinta necessaria per la stagione dello spiedo, nei mesi invernali. Lo scorso anno si è lavorato abbastanza bene, ma è mancato questo evento che abbiamo voluto riproporre. Purtoppo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, oltre a una difficoltà nel reperire il personale ai tavoli, abbiamo dovuto aumentare il costo, ma lo spettacolo e la qualità sono assicurati».

Il prezzo del biglietto è passato a 50 euro, registrando un incremento di 10 euro che non è però piaciuto a molti gussaghesi. Le reazioni. «Così rischiamo di farla diventare una festa per pochi – è il commento di alcuni “aficionados” dell’evento -. Peccato che i prezzi siano così alti; così si vuole limitare la partecipazione».

La replica arriva dal sindaco, Giovanni Coccoli – l’evento è patrocinato dal Comune di Gussago e rientra nell’ambito delle iniziative dell’Autunno gussaghese -: «Putroppo i costi dei materiali sono sotto gli occhi di tutti – spiega il primo cittadino -. Oltretutto la situazione pandemica non consente di poter accogliere i numeri che avevamo registrato gli scorsi anni. Si tratta di una scelta responsabile che guarda alla salvaguardia di tutti e alla tutela dei nostri ristoratori che impiegano tante energie per rendere perfetto questo appuntamento. Meno commensali (dagli oltre mille invitati si passerà quest’anno ai 700, ndr) e aumento dei costi sono i due fattori principali che hanno portato a questo aumento, ripeto, purtroppo inevitabile».

Nessuna modifica nel prezzo, invece, per «Lo Spiedo Scoppiettando», rassegna che propone un menù a prezzo calmierato (27 euro) nei ristoranti di Gussago (la presentazione ufficiale avverrà in occasione proprio del Gran Galà dello Spiedo). «Se è vero che il prezzo del Gran Galà è aumentato, ci tengo a sfatare alcune voci che dicono che anche la rassegna Lo Spiedo Scoppiettando subirà un rincaro. Manterremo in questo caso gli stessi prezzi».

Gussago si prepara quindi già all’autunno e al crepitare delle braci. Il Gran Galà introdurrà così sua maestà lo spiedo. I biglietti per l’evento dell’8 settembre sono in vendita fino ad esaurimento all’Ufficio Sviluppo Economico del Comune, pagando con bancomat o carta di credito (non saranno accettati contanti).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it