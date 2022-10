Girelli: «Bisogna rifinanziare il fondo sulla rigenerazione urbana»

Il deputato del Partito democratico Gian Antonio Girelli si schiera a fianco dei Comuni bresciani e dell’intero Centro Nord, esclusi dai finanziamenti previsti dal fondo sulla rigenerazione urbana: «Gli enti virtuosi non possono essere penalizzati nei bandi nazionali: è quindi urgente rifinanziare il fondo per consentire anche ai piccoli comuni sotto ai 15mila abitanti la realizzazione di progetti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

A tal proposito abbiamo presentato una interpellanza per incalzare il Governo».

Il parlamentare dem sottolinea poi come sia «giusto perseguire i principi nazionali di perequazione territoriale e solidarietà verso le zone svantaggiate, ma non a scapito di amministratori capaci e delle loro comunità. I parametri di assegnazione dei bandi vanno modificati e l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) ricalibrato; in caso contrario la maggior parte dei comuni italiani non parteciperà agli avvisi pubblici perché sicuro di venir escluso. Questo problema va affrontato fin dalla prossima legge di Bilancio dove proporremo una norma per finanziare i comuni virtuosi rimasti esclusi dalle graduatorie: ci auguriamo che governo e maggioranza sostengano questa iniziativa».

Un’ultima stocatta Girelli la riserva alle forze di maggioranza in Lombardia: «Mi chiedo dove fosse la Regione Lombardia. Mi auguro che sia l'ultima volta che dicano una cosa a Brescia e l'esatto contrario a Roma e Milano».

