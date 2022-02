Fascia 5-11 anni: open day nel week end

Sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio i bambini dai 5 agli 11 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 in libero accesso, cioè senza prenotazione, nei centri vaccinali di Brescia, in via Morelli (sabato dalle 14 alle 19, domenica dalle 8 alle 19) , di Chiari al centro allestito all'Italmark (sabato dalle 8 alle 19, domenica dalle 8 alle 14) e a Manerbio al Polivalente (entrambi i giorni dalle 8 alle 20).

In sostanza, oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, saranno allestiti - come già a fine gennaio - percorsi dedicati ai bambini che si presentano in accesso libero. I genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega dovranno portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino.

I dati pubblicati dal Welfare della Lombardia attestano come la nostra regione registri, in questa fascia di età, numeri sostanzialmente in linea con la media nazionale, dunque su valori complessivi piuttosto bassi: il 61% dei piccoli pazienti di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, infatti, non ha ricevuto neppure una dose di vaccino contro il coronavirus, su una platea complessiva di 637.165 potenziali fruitori.

